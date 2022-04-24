У Харківській області окупанти намагаються запровадити рублі. Ворог встановлює обладнання російського мобільного оператора "Мегафон" та агітує їздити до РФ.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Співробітники ФСБ намагаються деморалізувати місцеве населення. Вони переконують людей, що нібито Україна позбавила населені пункти електропостачання. Також ворог стверджує, що Харків майже окупований росіянами.

Водночас окупанти посилюють контроль за телефонними та інтернет-мережами. Для цього вони встановлюють “Мегафон”.

Місцеве населення агітують їздити закуповувати товари та ліки у РФ. Проте мешканці масово відмовляються від “допомоги”, а самоорганізацією дивують загарбників. Зокрема у Харківській області розгортається широкий волонтерський рух, де люди об’єднуються заради взаємодопомоги.

“Окупанти висловлюють здивування активністю та самоорганізацією українців у тимчасово окупованих районах Харківської області. За їхніми словами: “В Росії все було б по-іншому. Ніхто б не займався волонтерством”, — заявили в ГУР.

Активісти збирають кошти та принципово відмовляються від ворожої “допомоги”. У Великобурлуцькому районі для малозабезпечених осіб розносять харчові продукти та необхідні ліки. Для людей похилого віку у Куп’янському районі організували доставлення води, оскільки водопостачання відсутнє, а доступ до питної води вкрай обмежений.

Російські окупанти попри пропозиції “допомогти” обкрадають місцеві населення. Росіяни відібрали генератори у цивільних для власних потреб.