Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
Співробітники ФСБ намагаються деморалізувати місцеве населення. Вони переконують людей, що нібито Україна позбавила населені пункти електропостачання. Також ворог стверджує, що Харків майже окупований росіянами.
Водночас окупанти посилюють контроль за телефонними та інтернет-мережами. Для цього вони встановлюють “Мегафон”.
Місцеве населення агітують їздити закуповувати товари та ліки у РФ. Проте мешканці масово відмовляються від “допомоги”, а самоорганізацією дивують загарбників. Зокрема у Харківській області розгортається широкий волонтерський рух, де люди об’єднуються заради взаємодопомоги.
“Окупанти висловлюють здивування активністю та самоорганізацією українців у тимчасово окупованих районах Харківської області. За їхніми словами: “В Росії все було б по-іншому. Ніхто б не займався волонтерством”, — заявили в ГУР.
Російські окупанти попри пропозиції “допомогти” обкрадають місцеві населення. Росіяни відібрали генератори у цивільних для власних потреб.
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