У Харківській області пробурили нову свердловину. На добу видобуток буде становити 140 тисяч кубометрів газу.

Про це повідомив голова правління НАК “Нафтогаз України” Олексій Чернишов у Facebook.

Реалізувало проєкт АТ “Укргазвидобування”. За словами голови правління, додатковий видобуток газу допоможе в цьому опалюваному сезоні.

“Збільшення видобутку власного газу та реалізація проєктів, які наблизять нас до енергетичної стабільності та незалежності – це безумовний пріоритет, особливо сьогодні, коли ворог обрав ціллю енергетичний сектор”, – зазначив він.

Свердловину відкрили у вересні. Місце для буріння визначено за результатами 3D сейсмічних досліджень, а газовий поклад відкрито на глибині понад 6 кілометрів.

Свердловину запустили у жовтні, писав ексголова правління НАК “Нафтогаз України” Юрій Вітренко у Facebook. Тоді вперше провели технологічно складну операцію на новій свердловині. Підрозділ “Укргазвидобування” провів її в трьох стадіях гідророзриву пласта в межах одного виробничого циклу.

Ексголова НАК вважав, що на рік зі свердловини можна видобути 51 млн кубометрів газу. Такий обсяг допоміг би заощадити 102 млн доларів на імпорті “блакитного палива”.

Також “Укргазвидобування” продовжує видобувати газ на всіх своїх об’єктах, які не знаходяться поблизу лінії зіткнення.