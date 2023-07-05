Джерело: МВС України.

“Уранці внаслідок обстрілу села Козача Лопань Дергачівської громади окупаційними військами РФ горів приватний будинок на площі 60 кв.м”, — йдеться в повідомленні.

За даними правоохоронців, під час атаки постраждала 48-річна жінка. Її шпиталізували до лікарні.

На місці удару виникла пожежа, її вже ліквідували рятувальники.