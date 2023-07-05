Джерело: МВС України.
“Уранці внаслідок обстрілу села Козача Лопань Дергачівської громади окупаційними військами РФ горів приватний будинок на площі 60 кв.м”, — йдеться в повідомленні.
За даними правоохоронців, під час атаки постраждала 48-річна жінка. Її шпиталізували до лікарні.
На місці удару виникла пожежа, її вже ліквідували рятувальники.
- 4 липня російські військові завдали удару по Первомайську Харківській області. Вже сьогодні глава Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що у лікарнях залишаються 7 із 43 людей.