Джерело: глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Росіяни завдали удару з С-300 по території села. Зафіксовано влучання у приватний житловий будинок.
Спершу звітували, що під завалами може перебувати людина. Через деякий час глава ОВА додав, що загинула людина.
Ще двоє мирних жителів зазнали поранень. Медики надають їм всю необхідну допомогу.
На місці працюють всі екстрені служби.
- Під час нічної атаки на Україну російські окупаційні війська випустили 30 крилатих ракет. Силами ППО знищено 29 із них.
- Вночі 18 травня російські окупаційні війська вчергове обстріляли Україну. Вибухи пролунали у низці областей. Зафіксовано влучання. Не обійшлось без жертв.
- У ніч з 17 на 18 травня в Одеській області сили ППО знищили вісім крилатих ракет. Російські військові випустили їх з ракетоносіїв у Чорному морі та із наземних комплексів із тимчасово окупованої території.