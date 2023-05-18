17 травня російські військові завдали удару по селу Циркуни Харківській області. Внаслідок удару одна особа загинула, ще двоє зазнали поранень.

Джерело: глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Росіяни завдали удару з С-300 по території села. Зафіксовано влучання у приватний житловий будинок.

Спершу звітували, що під завалами може перебувати людина. Через деякий час глава ОВА додав, що загинула людина.

Ще двоє мирних жителів зазнали поранень. Медики надають їм всю необхідну допомогу.

На місці працюють всі екстрені служби.