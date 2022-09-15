Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.
Окупаційні сили РФ та підконтрольні ним бойовики створили на захоплених територіях Харківської області інформаційну блокаду. Місцеві жителі, які опинилися під окупацією, не були проінформовані, що відбувалося в країні.
Українців залякували та нав’язували думки про нібито репресії. Окупанти стверджували, що після повернення ЗСУ будуть карати тих, хто жив в окупації. Частина жителів не знали про події в Бучі, Маріуполі та інші жахливі воєнні злочини, які скоїли росіяни.
На звільнені території вже повертають українське телебачення та друковані ЗМІ. Планується, що роботи завершать до наступного тижня. У спеціальній газеті розповідатимуть про події в Україні з 24 лютого.
“Ми домовилися про те, щоб було організовано термінові тиражі газет, щоб інформувати населення деокупованих територій про те, що насправді відбувалося у ці місяці на війні”, — сказав міністр.
- У Харківській області після деокупації населених пунктів затримано 16 місцевих колаборантів. СБУ знайшла повні списки із даними представників так званих “окупаційних адміністрацій”.
- У Харківській області у підвалі знайшли підлітків, яких утримували російські окупанти. П’ятеро неповнолітніх перебували у зачиненому підвальному приміщенні упродовж тижня.