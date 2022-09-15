Для мешканців деокупованих частин Харківської області випустять спеціальну газету. У ній будуть висвітлювати російську-українську війну та події, які відбулися від початку вторгнення РФ.

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Окупаційні сили РФ та підконтрольні ним бойовики створили на захоплених територіях Харківської області інформаційну блокаду. Місцеві жителі, які опинилися під окупацією, не були проінформовані, що відбувалося в країні.

Українців залякували та нав’язували думки про нібито репресії. Окупанти стверджували, що після повернення ЗСУ будуть карати тих, хто жив в окупації. Частина жителів не знали про події в Бучі, Маріуполі та інші жахливі воєнні злочини, які скоїли росіяни.