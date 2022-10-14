У Харківській області співробітники СБУ викрили російського агента, який збирав інформацію про позиції та пересування української техніки та військових.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Колаборанта вдалося затримати під час збору інформації про позиції українських захисників. Під час обшуку у нього вилучили мобільний телефон, сім-карти та ноутбук із доказами протиправної діяльності.

За даними слідства, в інтересах російських спецслужб діяв 18-річний мешканець Краснограда Харківської області. Він погодився на співпрацю з ворогом за грошову винагороду.

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру, а суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Колаборанту загрожує до 12 років позбавлення волі.

Варто зазначити, що нещодавно Служба безпеки України викрила мережу в’язнів, яких завербувала російська ФСБ. Сім ув’язнених прибули після етапування з тюрем тимчасово окупованої Луганської області.

Після звільнення в’язні мали виконувати завдання ФСБ. Ворог перекинув агентів до різних регіонів України.

До складу угруповання входило сім осіб, які перебували на територіях виправних установ Київської, Харківської, Дніпропетровської та Чернігівської областей. Вони прибули туди після етапування з тимчасово окупованої Луганської області.

Всім агентам залишався мінімальний строк за ґратами. Тому ФСБ сказала їм попросити Україну про переведення із тюрем тимчасово окупованих теренів згідно з законом. Після закінчення терміну ув’язнення нові агенти РФ мали виконувати ворожі завдання проти України

Куратором мережі виявився “начальник оперативной части исправительной колонии № 38” терористичної організації “ЛНР”. Свої дії він координував із кадровими співробітниками ФСБ.