Про це інформує пресслужба Держприкордонслужби України.

Відтак, на одному з контрольних постів прикордонники зупинили для перевірки маршрутне таксі. Ним, як пасажир, слідував громадянин Азербайджану. Під час огляду багажу іноземця охоронці державних рубежів виявили дві гранати, пристрій для відстрілу гумових куль та мисливський ніж.

За даними Держприкордонслужби, походження цих речей, громадянин Азербайджану пояснити відмовився.

Для прийняття подальшого правового рішення іноземця разом з виявленими предметами передали співробітникам Національної поліції.

У відомстві зазначили, що протягом грудня минулого року, на Харківщині, прикордонники спільно зі співробітниками Національної поліції припинили 8 спроб незаконного переміщення наркотичних речовин, загальною вагою понад 700 грамів, виявили три транспортні засоби, які перебували в розшуку та двох іноземців, які порушили правила перебування в Україні.

Нагадаємо, що влітку 2022 року у Києві іноземець організував постачання і збут наркотиків. У чоловіка вилучили партію кокаїну, яка коштує близько 11 мільйонів гривень.

В іноземця вилучили близько 2 кілограмів кокаїну. Поліція провела обшуки за місцем проживання чоловіка. У нього знайшли 3700 доларів і 8 тисяч гривень. Зазначено, що його документи мали ознаки підробки.

Крім того, У підозрюваного вилучили два предмети, схожі на вогнепальну зброю та 21 патрон. Також вилучено мобільний телефон і банківську карту.