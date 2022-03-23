У Харківській області зенітні ракетні комплекси ліквідували два ворожих літаки. Їх вдалося знешкодити у південно-східному регіоні.

Про це повідомляє Повітряне командування “Схід”.

У Повітряних Силах Збройних Сил додали, що ворог втрачає літаки на цьому напрямку вже день за днем і для окупантів ця територія стає другою Чорнобаївкою.

“Сьогодні зранку воїни протиповітряної оборони “приземлили” ще дві пташки окупантів, що несли смерть мирним містам”, — зазначили у ЗСУ.

Не уточнювалося, які саме моделі ліквідували та стосовно долі пілотів. Також не додали конкретний населений пункт, де провели операцію, аби не коригувати ворога та не видавати позиції українських військових.

Зазначимо, що раніше повідомлялось про сто збитих літаків РФ. Протягом минулого дня ліквідували шість літаків, один вертоліт, п’ять БПЛА і ще 5 крилатих ракет.