Про це повідомляє Повітряне командування “Схід”.
У Повітряних Силах Збройних Сил додали, що ворог втрачає літаки на цьому напрямку вже день за днем і для окупантів ця територія стає другою Чорнобаївкою.
“Сьогодні зранку воїни протиповітряної оборони “приземлили” ще дві пташки окупантів, що несли смерть мирним містам”, — зазначили у ЗСУ.
Не уточнювалося, які саме моделі ліквідували та стосовно долі пілотів. Також не додали конкретний населений пункт, де провели операцію, аби не коригувати ворога та не видавати позиції українських військових.
Зазначимо, що раніше повідомлялось про сто збитих літаків РФ. Протягом минулого дня ліквідували шість літаків, один вертоліт, п’ять БПЛА і ще 5 крилатих ракет.
- Нагадаємо, окупаційні війська РФ випустили по населеному пункту Одеської області п’ять ракет. Ворог здійснив обстріл вранці.
- Росія вивела більшість своїх вертольотів зі стратегічного аеропорту в Херсоні на півдні України – Чорнобаївки.
- Раніше українські захисники укотре завдали удар по аеродрому поблизу Херсона (Чорнобаївка) знищивши російську військову техніку.