У Харківській області виявлено чергову катівню, яку заснували представники так званої "народної міліції ЛНР" та російські військові. Окупанти утримували людей у приміщенні у селі Липці.

Про це повідомила СБУ.

Приміщення було облаштовано для так званої “народної міліції ЛНР”. Бойовики та російські військові незаконно ув’язнювали там місцевих мешканців.

До в’язнів застосовували жорсткі тортури. Після проукраїнськи налаштованих місцевих мешканців примусово вивозили до Росії. Ще вони катували тих, хто відмовлявся співпрацювати з ворогом.

Катівню виявлено 23 вересня. Тривають слідчі дії та встановлення всіх, хто постраждав від тортур. Розпочато розслідування за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу.

“Усі зібрані докази воєнних злочинів російських військовослужбовців будуть згодом передані до Міжнародного кримінального суду у Гаазі, щоб жоден воєнний злочинець не уникнув відповідальності”, — наголошено у повідомленні.

У деокупованому Ізюмі знайдено ще два масові поховання. Президент Володимир Зеленський, що там знаходиться велика кількість тіл.

У Куп’янську Харківської області, у будівлі поліції виявили ще одну катівню, де російські загарбники знущалися з українців.