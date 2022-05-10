Про це повідомили у Генштабі ЗСУ у Facebook.
Збройні сили України звільнили села Черкаські Тишки та Руські Тишки. Вони входять до Циркунівської громади.
Також українські захисники звільнили села Рубіжне та Байрак. Вони належать до Вовчанської міської громади.
“В результаті злагоджених дій особового складу підрозділів Сил оборони України на Харківщині звільнено населені пункти”, – йдеться в повідомленні.
- Нагадаємо, окупаційні війська РФ завдали чергового ракетного удару по мосту через Дністровський лиман. Росіяни вже вчетверте атакують цю конструкцію в Одеській області.
- Під завалами п’ятиповерхівки в Ізюмі, який наразі під контролем російських окупантів, знайшли тіла 44 мирних жителів.