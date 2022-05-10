У Харківській області українські війська звільнили чотири населені пункти. Окупантів вибили з Харківського та Чугуївського районів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ у Facebook.

Збройні сили України звільнили села Черкаські Тишки та Руські Тишки. Вони входять до Циркунівської громади.

Також українські захисники звільнили села Рубіжне та Байрак. Вони належать до Вовчанської міської громади.