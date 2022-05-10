Про це повідомили у Генштабі ЗСУ у Facebook.

Збройні сили України звільнили села Черкаські Тишки та Руські Тишки. Вони входять до Циркунівської громади.

Також українські захисники звільнили села Рубіжне та Байрак. Вони належать до Вовчанської міської громади.

“В результаті злагоджених дій особового складу підрозділів Сил оборони України на Харківщині звільнено населені пункти”, – йдеться в повідомленні.