Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Він уточнив, що в Ізюмі на протипіхотній міні “пелюстка” підірвались не 7, а 8 підлітків.
“У 7 дітей осколкові поранення. У однієї дівчинки психологічна травма – гостра реакція на стрес. Стан постраждалих легкий, їхнім життям загрози немає. Проте всіх дітей госпіталізували до харківської лікарні для дообстеження”, – зазначив Синєгубов.
Також він повідомив, що протягом минулої доби, 3 лютого, російські окупаційні війська відкривали вогонь по прикордонних населених пунктах Чугуївського, Куп’янського та Харківського районів області.
Зокрема, під обстрілами опинилися Вовчанськ, Куп’янськ, Дворічна, Огірцеве та інші населені пункти.
У Куп’янську пошкоджена інфраструктура цивільного підприємства.
У смт Дворічна зафіксоване пряме влучання в квартиру на другому поверсі житлового будинку. Також пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди. Обійшлося без постраждалих.
- Міжнародна неурядова організація Human Rights Watch у своєму звіті від 31 січня засудила Україну у використанні протипіхотних мін “пелюстка” у період окупації Харківщини росіянами. У Міністерстві закордонних справ заявили, що Україна взяла до відома Звіт, який буде належно проаналізований причетними установами.
- Внаслідок російського вторгнення Україна вважається найбільш замінованою країною у світі. На сьогодні понад 40% території країни забруднено мінами.