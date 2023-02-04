3 лютого на Харківщині декілька підлітків підірвались на протипіхотній міні. В обласній адміністрації розповіли про стан дітей.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Він уточнив, що в Ізюмі на протипіхотній міні “пелюстка” підірвались не 7, а 8 підлітків.

“У 7 дітей осколкові поранення. У однієї дівчинки психологічна травма – гостра реакція на стрес. Стан постраждалих легкий, їхнім життям загрози немає. Проте всіх дітей госпіталізували до харківської лікарні для дообстеження”, – зазначив Синєгубов.

Також він повідомив, що протягом минулої доби, 3 лютого, російські окупаційні війська відкривали вогонь по прикордонних населених пунктах Чугуївського, Куп’янського та Харківського районів області.

Зокрема, під обстрілами опинилися Вовчанськ, Куп’янськ, Дворічна, Огірцеве та інші населені пункти.

У Куп’янську пошкоджена інфраструктура цивільного підприємства.

У смт Дворічна зафіксоване пряме влучання в квартиру на другому поверсі житлового будинку. Також пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди. Обійшлося без постраждалих.