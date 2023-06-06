Ввечері 5 червня внаслідок ворожих ударів відбулася розгерметизація трубопроводу у Куп‘янському районі на Харківщині. У Харківській ОВА повідомили про ситуацію в області станом на 6 червня.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов

За його словами, ситуація в регіоні контрольована, а життю та здоров’ю місцевих мешканців нічого не загрожує.

“Вчора ввечері, одразу після влучання ворожих ракет в аміакопровід неподалік села Западне, був скликаний штаб з ліквідації наслідків техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Туди увійшли усі місцеві військові адміністрації, Нацполіція, ДСНС та інші служби”, – розповів Синєгубов.

Він додав, що одразу після підготували евакуаційні автобуси, оскільки у разі великого викиду аміаку планувалось вивезти 10 000 мешканців району. Розмістити їх планували у Харкові.

“На щастя, на станції спрацювали запобіжні клапани. Завдяки цьому витік аміаку був відносно незначний. У Масютівці заміри показали 7 нанограмів на кубометр. При безпечних значеннях до 10 нанограмів. У Куп’янську аміаку в повітрі взагалі нема. Загрози для мешканців району та потреби в евакуації немає. Хмару з аміаком віднесло вітром у напрямку тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей”, – резюмував очільник Харківщини.