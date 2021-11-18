Ввечері 17 листопада на одній зі станцій метро Харкова сталася стрілянина. Це сталось після того, як у колишнього правоохоронця та групи студентів виник конфлікт через неправильне носіння масок.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі та поліції Харківської області.

За даними поліціянтів, 17 листопада надійшло повідомлення про те, що у вагоні електропоїзду, який прямував у бік станції “Метробудівників” виник конфлікт. Зокрема, невідомий зробив молодикам зауваження за неправильне носіння маски на обличчі, ті відреагували агресивно. Згодом виявилось, що чоловік колишній правоохоронець.

Конфлікт продовжився і після прибуття метро станцію “Держпром”. І студенти, і експравоохоронець вийшли на платформі і, за даними слідства, конфлікт загострився.

Зазначається, що молоді люди почали “штовхати чоловіка та бити його”. Відтак він дістав травматичний пістолет і зробив кілька пострілів. Внаслідок конфлікту по медичну допомогу звертався 23-річний хлопець. Він отримав травму стопи, однак від госпіталізації відмовився.

Наразі правоохоронці відкрили щодо чоловіка кримінальну справу за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу (хуліганство). Санкція цієї передбачає обмеження волі до 5 років.