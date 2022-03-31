В одному з найбільших газорозподільних підприємств України АТ "Харківміськгаз" заявили, що у Харкові внаслідок бомбардування без газопостачання залишилося близько 34 тисяч людей.

Про це повідомляє пресслужба АТ “Харківміськгаз” у Facebook.

Відомо, що черговим прямим попаданням снаряду в одному з районів Харкова було зруйновано підземний газопровід середнього тиску діаметром 720 мм.

На тлі цього через активні дії російських військових без газопостачання залишилося близько 34 тисяч споживачів.

На підприємстві додали, що активні бойові дії, постійні обстріли та непередбачуване бомбардування унеможливлюють проведення ремонтних робіт на даній ділянці газопроводу.