Про це повідомляє пресслужба АТ “Харківміськгаз” у Facebook.
Відомо, що черговим прямим попаданням снаряду в одному з районів Харкова було зруйновано підземний газопровід середнього тиску діаметром 720 мм.
На тлі цього через активні дії російських військових без газопостачання залишилося близько 34 тисяч споживачів.
На підприємстві додали, що активні бойові дії, постійні обстріли та непередбачуване бомбардування унеможливлюють проведення ремонтних робіт на даній ділянці газопроводу.
- Водночас російська військові на Харківщині зазнали чергового “фіаско”. Позиції військових РФ обстріляв їх власний гелікоптер, спричинивши численні втрати росіян.
- Також мер Харкова Ігор Терехов наголосив, що дуже багато людей, які мають можливість виїхати з Харкова, відмовляються це робити.
- Зокрема станом на ранок 36-ої доби повномасштабного вторгнення РФ відомо, що керівництво держави окупанта намагається встановити свою “владу” на тимчасово зайнятих територіях. Задля цього у Росії активно здійснюють відбір співробітників силових структур, прокуратур та судів, які будуть відправлені на території України.