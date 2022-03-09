Про це повідомили в Міністерстві оборони України.
Тепер харків’янам доступні 16 національних телеканалів мультиплексів МХ-1 та МХ-2. Також вони отримали доступ до місцевого суспільного мовника – UA Харків.
Українці можуть отримувати безоплатний доступ до українських телеканалів супутником. Для того, аби переглядати там розкодовані канали, потрібен супутниковий ресивер та супутникова антена. Також більшість українських каналів мають Youtube-канали та наразі багато із них долучилися до телемарафону.
Також дивитися українські новини можна на платформах YouTV, Sweet TV, Omega TV, MEGOGO, Kyivstar TV, Oll tv. Доступ до них безоплатний. Ще можна користуватися для цього “Дією”, проте потрібно оновити застосунок.
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