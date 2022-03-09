У Харкові вдалося відновити цифрове телевізійне мовлення. У Харківській області постраждала телевежа 6 березня від обстрілу російських окупантів.

Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

Тепер харків’янам доступні 16 національних телеканалів мультиплексів МХ-1 та МХ-2. Також вони отримали доступ до місцевого суспільного мовника – UA Харків.

Українці можуть отримувати безоплатний доступ до українських телеканалів супутником. Для того, аби переглядати там розкодовані канали, потрібен супутниковий ресивер та супутникова антена. Також більшість українських каналів мають Youtube-канали та наразі багато із них долучилися до телемарафону.