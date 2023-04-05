У Харкові планують демонтувати три будинки в Київському районі, які раніше постраждали від ракетних ударів РФ.

Про це повідомляє “Укрінформ”, посилаючись на відповідне рішення Регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Харківської області.

Йдеться про будинки за адресами:

вул. Свободи, 11/13;

вул. Мироносицька, 32;

вул. Мироносицька, 34.

Зауважимо, що всі три будинки розташовані в Київському районі, неподалік будівлі Харківської обласної ради.

Перелік будівель на демонтаж сформували згідно з листами від Харківської міської ради, Слідчого управління ГУ Нацполіції та слідчого відділення УСБУ в Харківській області.

“Укрінформ” пише, що будинок на вулиці Свободи пошкодило 6 вересня 2022 року російською ракетою С-300. Водночас будинки №32 та 34 на вулиці Мироносицькій розташовані за будівлею Харківської обласної державної адміністрації.