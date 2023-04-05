Про це повідомляє “Укрінформ”, посилаючись на відповідне рішення Регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Харківської області.
Йдеться про будинки за адресами:
- вул. Свободи, 11/13;
- вул. Мироносицька, 32;
- вул. Мироносицька, 34.
Зауважимо, що всі три будинки розташовані в Київському районі, неподалік будівлі Харківської обласної ради.
Перелік будівель на демонтаж сформували згідно з листами від Харківської міської ради, Слідчого управління ГУ Нацполіції та слідчого відділення УСБУ в Харківській області.
“Укрінформ” пише, що будинок на вулиці Свободи пошкодило 6 вересня 2022 року російською ракетою С-300. Водночас будинки №32 та 34 на вулиці Мироносицькій розташовані за будівлею Харківської обласної державної адміністрації.
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