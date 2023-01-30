Про це повідомили в етері національного телемарафону.
На місці події працюють підрозділи ДСНС. Рятувальники визначають аварійність будинку. За словами глави Харківської ОВА Олега Синєгубова, його частково, напевно, буде знесено.
Нині основним завданням є усунути аварійність будівлі. Існують ризики, що якась стіна може самостійно обвалитися.
Наслідки ракетного удару по житловому будинку у Харкові, який здійснила РФ 29 січня: https://t.co/QcP0mcuZo7
Наразі відомо, що одна жінка загинула, ще троє отримали поранення, повідомив мер міста Ігор Терехов.
📷: Суспільне Харків, Укрінформ. pic.twitter.com/D1BFqDKrIm
— Букви (@Bykvu) January 30, 2023
Глава ОВА зазначив, що поки не можна проживати у будинку, куди влучила російська ракети. Найближчим часом буде проведена експертиза щодо порушення конструкцій будівлі. Надалі міська влада вирішуватиме, що робити з будинком: відновлювати, повністю або частково знести.
Олег Синєгубов не виключає, що внаслідок удару могли постраждати сусідні будівлі. Рятувальники обстежуватимуть прилеглі будинки, оскільки російська ракета влучила в історичну забудову Харкова.
- Ввечері 29 січня під час повітряної тривоги російські війська обстріляли Харків та область. Повідомляється про влучання у житловий будинок, щодо постраждалих інформацію уточнюють.