Про це повідомили в етері національного телемарафону.

На місці події працюють підрозділи ДСНС. Рятувальники визначають аварійність будинку. За словами глави Харківської ОВА Олега Синєгубова, його частково, напевно, буде знесено.

Нині основним завданням є усунути аварійність будівлі. Існують ризики, що якась стіна може самостійно обвалитися.

Наразі відомо, що одна жінка загинула, ще троє отримали поранення, повідомив мер міста Ігор Терехов.

Наслідки ракетного удару по житловому будинку у Харкові, який здійснила РФ 29 січня: https://t.co/QcP0mcuZo7

Глава ОВА зазначив, що поки не можна проживати у будинку, куди влучила російська ракети. Найближчим часом буде проведена експертиза щодо порушення конструкцій будівлі. Надалі міська влада вирішуватиме, що робити з будинком: відновлювати, повністю або частково знести.

Олег Синєгубов не виключає, що внаслідок удару могли постраждати сусідні будівлі. Рятувальники обстежуватимуть прилеглі будинки, оскільки російська ракета влучила в історичну забудову Харкова.