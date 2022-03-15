Про це повідомляє Поліція Харківської області. 

Наразі обстріли мирного Харкова та його приміської території не припиняють ані вдень, ні вночі. Житловий фонд міста щодня зазнає тотальних руйнувань.

Фото: поліція Харківської області

Наразі у місті повністю знищено 600 будинків, тисячі людей лишилися без домівки. Харків’яни щодня вимушено ховаються в укриттях.

Фото: поліція Харківської області

Правоохоронці  відвідують місця, де містяни вимушені переховуватися від наземних та повітряних атак ворожої армії, разом із волонтерами роздають людям продовольчі товари, ліки, предмети гігієни.

Для зв’язку з населенням цілодобово працює спецлінія 102, запроваджено роботу чат-боту в месенджері телеграм @Kharkiv102_bot. 