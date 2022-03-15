Про це повідомляє Поліція Харківської області.
Наразі обстріли мирного Харкова та його приміської території не припиняють ані вдень, ні вночі. Житловий фонд міста щодня зазнає тотальних руйнувань.
Наразі у місті повністю знищено 600 будинків, тисячі людей лишилися без домівки. Харків’яни щодня вимушено ховаються в укриттях.
Правоохоронці відвідують місця, де містяни вимушені переховуватися від наземних та повітряних атак ворожої армії, разом із волонтерами роздають людям продовольчі товари, ліки, предмети гігієни.
Для зв’язку з населенням цілодобово працює спецлінія 102, запроваджено роботу чат-боту в месенджері телеграм @Kharkiv102_bot.
- Нагадаємо, радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко прокоментував ситуацію в Харкові. За його словами, місто постійно обстрілюють за прямою вказівкою президента РФ Володимира Путіна.
- Раніше власник екопарку, народний депутат Олександр Фельдман повідомив про ситуацію в екопарку під Харковом. За його словами тварини переживають щоденний стрес через постійні обстріли.