У Харкові в результаті злочинних дій російських окупаційних військ повністю знищено 600 будинків, без даху над головою залишилися тисячі людей.

Про це повідомляє Поліція Харківської області.

Наразі обстріли мирного Харкова та його приміської території не припиняють ані вдень, ні вночі. Житловий фонд міста щодня зазнає тотальних руйнувань.

Наразі у місті повністю знищено 600 будинків, тисячі людей лишилися без домівки. Харків’яни щодня вимушено ховаються в укриттях.

Правоохоронці відвідують місця, де містяни вимушені переховуватися від наземних та повітряних атак ворожої армії, разом із волонтерами роздають людям продовольчі товари, ліки, предмети гігієни.

Для зв’язку з населенням цілодобово працює спецлінія 102, запроваджено роботу чат-боту в месенджері телеграм @Kharkiv102_bot.