Про це повідомила пресслужба СБУ у Facebook.

Наразі російські окупаційні війська спрямовують колосальні зусилля на оточення міста, однак це не дає бажаних результатів. Відомо, що втрати окупантів – незрівнянні.
До прикладу, із 2 тисяч бойовиків так званої “ЛНР”, які захотіли штурмувати Харків, зараз у живих залишилися лише 20-25 осіб, зазначають в СБУ.
За словами одного із загарбників, російські війська отримали наказ обстрілювати всіх.
“Нас тут мало, нас оточили. Тепер нам дали команду всіх ху*рити, всіх підряд: цивільні, діти не діти… всіх ху*рити, всіх. Ось щойно снайпер, який на вежі сидів, трьох за парканом вбив, які просто ліхтариком в наш бік світили”, – йдеться у перехопленій розмові.