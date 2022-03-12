“Нас тут мало, нас оточили. Тепер нам дали команду всіх ху*рити, всіх підряд: цивільні, діти не діти… всіх ху*рити, всіх. Ось щойно снайпер, який на вежі сидів, трьох за парканом вбив, які просто ліхтариком в наш бік світили”, – йдеться у перехопленій розмові.