Про це повідомила пресслужба СБУ у Facebook.
Наразі російські окупаційні війська спрямовують колосальні зусилля на оточення міста, однак це не дає бажаних результатів. Відомо, що втрати окупантів – незрівнянні.
До прикладу, із 2 тисяч бойовиків так званої “ЛНР”, які захотіли штурмувати Харків, зараз у живих залишилися лише 20-25 осіб, зазначають в СБУ.
За словами одного із загарбників, російські війська отримали наказ обстрілювати всіх.
“Нас тут мало, нас оточили. Тепер нам дали команду всіх ху*рити, всіх підряд: цивільні, діти не діти… всіх ху*рити, всіх. Ось щойно снайпер, який на вежі сидів, трьох за парканом вбив, які просто ліхтариком в наш бік світили”, – йдеться у перехопленій розмові.
- Нагадаємо, що за даними Генерального управління розвідки Міноборони України, армія окупантів із РФ активно займається мародерством в Україні, отримавши заохочення від вищого керівництва.
- Раніше повідомлялось, що існує висока ймовірність, що Росія посилить терористичні методи ведення бойових дій і нанесення ракетно-бомбових ударів по об’єктах цивільної інфраструктури.
- Також Служба безпеки України опублікувала відео допиту ще одного окупанта із РФ, який виявився бойовиком російської приватної військової компанії “Вагнер”.