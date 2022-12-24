Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Також він зазначив, що російські загарбники вже майже рік демонструють своє справжнє ставлення до культурного фонду та історичних пам’яток Харкова – рівняють місто з землею, знищують культурні надбання, самі ж цілять у будівлі, що названі на честь їхніх письменників та діячів.

За словами Олега Синєгубова, лише у березні цей театр тричі потрапляв під ворожий обстріл. Тоді російські армійці пошкодили приміщення художнього цеху, вибухова хвиля вразила вікна, двері.

“Це рішення – на часі. Вітаю колектив театру, митців, громадських активістів та всіх небайдужих харків’ян і жителів області. Вдячний депутатському корпусу за державницьку позицію”, – підсумував голова Харківської ОВА.

Нагадаємо, що ще у березні цього року Олег Синєгубов заявив, що харків’яни вимагають позбутися всього, що пов’язує їхнє місто із Росією, зокрема йшлося й про назви вулиць. Звернення з такими вимогами підписали громадські діячі.

Тоді ж вилучити з назви слово “російський” вимагав й колектив Харківського академічного драматичного театру імені Пушкіна. Відповідний лист-звернення, на ім’я Синєгубова спрямував колектив театру.

Також у березні наукова спільнота почала позбавляти громадян країни-агресорки почесних звань. Зокрема вчена рада Каразінського університету позбавила звання “Почесного доктора” ректора Московського вишу Віктора Садовничого, а Лозівська райрада забрала звання “Почесного громадянина”.

Зазначимо, що сьогодні вранці, 24 грудня, російські армійці відкрили мінометний вогонь по Куп’янському району Харківської області. Як наслідок – одна людина загинула та ще одна отримала поранення.

Під обстрілом росіян опинилось село Подоли. Поцілили окупанти у приватне домоволодіння. Як наслідок – загинув 72-річний чоловік.

Окрім цього вибухову травму та осколкове поранення отримала 74-річна жінка. Вона ушпиталена, медика надають їй всю необхідну допомогу.