У Харкові перейменували Центральний парк ім. Горького та декілька вулиць

Джерело: пресслужба Харківської міської ради.
“Депутати Харківської міської ради підтримали перейменування КП “Харьковские известия” та КП “Центральний парк культури та відпочинку імені М. Горького”, – йдеться у дописі.
Тепер ці комунальні підприємства називатимуться, відповідно, КП “Центральний парк культури та відпочинку” та КП “Інфосіті”.
Як пояснив міський голова Харкова Ігор Терехов, згідно з рішенням депутатів, вулиця Плеханівська тепер носить імʼя лідера “Фрайкору” Георгія Тарасенка, вулиця Державінська — командира батальйону “Вовки Да Вінчі” Дмитра Коцюбайла, вулиця Броненосця “Потьомкіна” — легендарного комбата та нацгвардійця Олега Громадського, а безіменний сквер на Конторській, навпроти будинку №5, названий на честь бойового медика “Хартії” Владислави Черних.
“Ці герої загинули за всіх нас. За свободу Харкова. За незалежність України. І вони варті того, аби бути увічненим у памʼяті людей назавжди”, – наголосив мер.
Водночас він додав, що всі топонімічні рішення щодо перейменування вулиць і скверів депутати міської ради ухвалили одностайно. А харківʼянам, які мають житло на вулицях з новими назвами, змінювати реєстрацію та документи про право власності на нерухомість не потрібно.
Нагадаємо, у Харківській області село Ватутіне планують перейменувати на Залужне, на честь головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.
“Дерусифікація назв населених пунктів в Україні триває. Підтримали цілий пакет змін назв, серед якого варто виокремити одну: Ватутіне (Харківська область) буде перейменоване на Залужне”, — зазначив народний депутат від партії “Слуга народу”, голова підкомітету з адміністративно-територіального устрою Віталій Безгін.
- Міський голова Києва Віталій Кличко відповів на петицію про перейменування однієї з вулиць Києва на честь загиблого Героя України Дмитра Коцюбайла на псевдо “Да Вінчі”, яка набрала понад 13 000 підписів.
- У Києві триває процес дерусифікації. 23 березня на засіданні Київради перейменувала ще 16 вулиць, провулків, проспектів та бульвар, назви яких пов’язані з РФ та радянським минулим.
- Київрада ухвалила рішення щодо декомунізації Арки Дружби народів. Нова назва — Арка Свободи українського народу.
- У Солом’янському районі Києва вулицю Олександра Пироговського перейменували на честь українського перекладача та шістдесятника – Григорія Кочура.
- Лише за день петиція зініційована Адою Роговцевою про перейменування вулиці Німанська у Києві на честь Героя України Дмитра Коцюбайла на псевдо “Да Вінчі” набрала понад 13 000 підписів. Тоді як для розгляду Київрадою необхідно шість тисяч голосів.