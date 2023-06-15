У Харкові перейменували Центральний парк ім. Горького та декілька вулиць

У Харкові перейменували Центральний парк культури та відпочинку ім. Максима Горького та низку вулиць, назви яких були пов’язані з радянським періодом, також перейменовано комунальну газету.

Джерело: пресслужба Харківської міської ради.

“Депутати Харківської міської ради підтримали перейменування КП “Харьковские известия” та КП “Центральний парк культури та відпочинку імені М. Горького”, – йдеться у дописі.

Тепер ці комунальні підприємства називатимуться, відповідно, КП “Центральний парк культури та відпочинку” та КП “Інфосіті”.

Як пояснив міський голова Харкова Ігор Терехов, згідно з рішенням депутатів, вулиця Плеханівська тепер носить імʼя лідера “Фрайкору” Георгія Тарасенка, вулиця Державінська — командира батальйону “Вовки Да Вінчі” Дмитра Коцюбайла, вулиця Броненосця “Потьомкіна” — легендарного комбата та нацгвардійця Олега Громадського, а безіменний сквер на Конторській, навпроти будинку №5, названий на честь бойового медика “Хартії” Владислави Черних.

“Ці герої загинули за всіх нас. За свободу Харкова. За незалежність України. І вони варті того, аби бути увічненим у памʼяті людей назавжди”, – наголосив мер.

Водночас він додав, що всі топонімічні рішення щодо перейменування вулиць і скверів депутати міської ради ухвалили одностайно. А харківʼянам, які мають житло на вулицях з новими назвами, змінювати реєстрацію та документи про право власності на нерухомість не потрібно.

Нагадаємо, у Харківській області село Ватутіне планують перейменувати на Залужне, на честь головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.

“Дерусифікація назв населених пунктів в Україні триває. Підтримали цілий пакет змін назв, серед якого варто виокремити одну: Ватутіне (Харківська область) буде перейменоване на Залужне”, — зазначив народний депутат від партії “Слуга народу”, голова підкомітету з адміністративно-територіального устрою Віталій Безгін.