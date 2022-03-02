Про це повідомляє пресслужба ОБСЄ.

Зазначається, що співробітниця Місії була місцевою. Вона, як повідомили батьки, загинула 1 березня у себе вдома. Решту моніторингової команди з Харкова евакуйовують на захід України. До них також приєдналися кілька місцевих членів Місії з Краматорська та Дніпра.

Крім того, команда ОБСЄ продовжується знаходитися в укриттях у Херсоні, оскільки місто є одним з епіцентрів активних бойових дій. Голова Місії та керівництво залишаться в Україні до повного завершення евакуації.