Про це повідомив член правління Національної суспільної телерадіокомпанії України Дмитро Хоркін.
На своїй сторінці у Facebook він залишив коротке повідомлення про те, що у Харкові тимчасово немає ефірного телевізійного мовлення.
Водночас Хоркін наголосив, що харків’яни можуть дізнаватись інформацію з радіо, на частотах 106,1 та 91,6 МГц.
Про те, що у місті зникло телевізійне мовлення повідомили також у регіональному відділі Національної суспільної телерадіокомпанії України “Суспільне Харків”.
“Харків’яни повідомляють про зникнення телевізійного сигналу після обстрілу міста російськими військами ввечері 8 червня”, – йшлось у повідомленні.
Додамо, що окупанти здійснили обстріл Харкова напередодні, 8 червня. Містяни почули вибухи після 23:00. “Прильоти” буди зафіксовані у центр міста, та в інших районах. Унаслідок вибухів у Харкові виникли пожежі.
- Нагадаємо, російські загарбники й далі обстрілюють Харківщину. Внаслідок обстрілів 7 червня загинули щонайменше троє людей, ще шестеро — зазнали поранень.