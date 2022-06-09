Напередодні ввечері, 8 червня, російські окупанти укотре здійснили обстріл Харкова. Як наслідок - у місті зникло телевізійне мовлення.

Про це повідомив член правління Національної суспільної телерадіокомпанії України Дмитро Хоркін.

На своїй сторінці у Facebook він залишив коротке повідомлення про те, що у Харкові тимчасово немає ефірного телевізійного мовлення.

Водночас Хоркін наголосив, що харків’яни можуть дізнаватись інформацію з радіо, на частотах 106,1 та 91,6 МГц.

Про те, що у місті зникло телевізійне мовлення повідомили також у регіональному відділі Національної суспільної телерадіокомпанії України “Суспільне Харків”.

“Харків’яни повідомляють про зникнення телевізійного сигналу після обстрілу міста російськими військами ввечері 8 червня”, – йшлось у повідомленні.

Додамо, що окупанти здійснили обстріл Харкова напередодні, 8 червня. Містяни почули вибухи після 23:00. “Прильоти” буди зафіксовані у центр міста, та в інших районах. Унаслідок вибухів у Харкові виникли пожежі.