У віці 96 років у Харкові помер Ігор Федорович Малицький – в'язень концтаборів, науковець, викладач і борець із нацизмом.

Про це повідомив депутат Харківської міськради Ігор Ісаєнко у Facebook.

Малицький Ігор Федорович був вченим у галузі технології та складальних процесів у машинобудуванні, завідувач кафедри технології машинобудування Української інженерно-педагогічної академії.

Ігор Федорович також колишній в’язень нацистських концтаборів. Ще в дитинстві йому довелося бути в’язнем чотирьох нацистських концтаборів – в тому числі й “Аушвіца” в Освенцимі. Чоловік був головою Харківської обласної ради борців антифашистського опору та колишніх в’язнів фашистських концтаборів, брав активну участь у вихованні молоді.

Неодноразово отримував відзнаки від Харківської обласної ради за вагомий внесок у розвиток ветеранського руху, військово-патріотичного виховання молоді, за відданість справі й активну життєву позицію. У 2015 році здобув Орден За Заслуги II ступеня, з 2017 року – почесний громадянин міста Харків.

У 2017 році закликав п’ятого президента України Петра Порошенка заборонити експлуатацію тварин в цирках і дельфінаріях, у 2018 році – публічно підтримав в’язня Кремля Олега Сенцова. Попри свій поважний вік, Ігор Малицький у 2020 році відвідав воїнів ЗСУ на Донбасі.

У 80 років чоловік освоїв комп’ютер і мав свою сторінку у соцмережі Facebook.