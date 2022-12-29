У Харкові під час сьогоднішньої масованої ракетної атаки пролунала серія вибухів. Попередньо, є влучання.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

За його даними, у місті ймовірні прильоти у Слобідському районі міста.

Водночас Терехов зазначив, що поки невідомо, по яких об’єктах були прильоти та чи є постраждалі.

Зазначимо, що від ранку російські окупанти завдають масованого ракетного удару по території України. Зокрема російські ракети були збиті над Києвом та Сумщиною.

Також відомо, що уламки російської ракети впали на приватну будівлю та автомобіль у Дарницькому районі Києва.