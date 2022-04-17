Про це повідомляє американське видання АР.
Журналісти Associated Press на місці події зафіксували безпосередні наслідки очевидної ракетної атаки. Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що лише в суботу в результаті ракетних ударів у цьому місті загинули 3 людини, 34 отримали поранення.
Кухня була створена організацією World Central Kitchen, якою керує знаменитий шеф-кухар Хосе Андрес. Метою цієї організації є створення стабільних систем харчування в зонах стихійних лих і військових дій. Андрес написав у Twitter, що співробітники його організації шоковані, але в безпеці.
Організація шеф-кухаря зараз працює у 30 містах по всій країні, забезпечуючи майже 300 000 порцій їжі для нужденних на день. Андрес сказав, що напад у Харкові показує, що “роздавати їжу посеред безглуздої війни – це прояв мужності, стійкості та опору”, і що кухарі його групи продовжуватимуть готувати для України.
- Нагадаємо, в ООН попередили, що блокування Росією портів у Чорному морі може спровокувати глобальну продовольчу катастрофу, яка призведе до світового голоду, масових міграції та політичної нестабільності. Наразі українські сховища переповнені зерном, яке зазвичай допомагало нагодувати 400 мільйонів людей у всьому світі.