Бомбардування Росією міст по всій Україні в суботу включало вибух у Харкові, який знищив громадську кухню всесвітньовідомого шеф-кухаря Хосе Андреса.

Про це повідомляє американське видання АР.

Журналісти Associated Press на місці події зафіксували безпосередні наслідки очевидної ракетної атаки. Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що лише в суботу в результаті ракетних ударів у цьому місті загинули 3 людини, 34 отримали поранення.

Кухня була створена організацією World Central Kitchen, якою керує знаменитий шеф-кухар Хосе Андрес. Метою цієї організації є створення стабільних систем харчування в зонах стихійних лих і військових дій. Андрес написав у Twitter, що співробітники його організації шоковані, але в безпеці.

Організація шеф-кухаря зараз працює у 30 містах по всій країні, забезпечуючи майже 300 000 порцій їжі для нужденних на день. Андрес сказав, що напад у Харкові показує, що “роздавати їжу посеред безглуздої війни – це прояв мужності, стійкості та опору”, і що кухарі його групи продовжуватимуть готувати для України.