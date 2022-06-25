25 червня 2022 року, внаслідок чергового обстрілу Харкова зі сторони Російської Федерації пошкоджена ядерна підкритична установка "Джерело нейтронів".

Про це повідомляє пресслужба “Енергоатому” у Telegram.

Водночас у Держатомрегулюванні додали, що також постраждали будівлі та інфраструктура промислового майданчика.

Зокрема, пошкоджено північну стіну прибудови прискорювача до експериментальної зали установки, вентиляційні канали системи спеціальної вентиляції, вентиляційну трубу основної будівлі установки, систему охолодження клістронної галереї прискорювача, корпуси дизель-генераторів системи аварійного електроживлення, обшивку основної будівлі установки.

Радіаційний фон в експериментальній залі будівлі в межах норми, сама установка переведена в глибокий підкритичний стан. Оперативний персонал контролює її стан, продовжує роботу з усунення наслідків бойових дій та підтримання у працездатному стані обладнання ядерної установки. Проте цьому перешкоджає постійна небезпека нових обстрілів. Також зовнішнє електропостачання ЯПУ “Джерело нейтронів” відсутнє.