У Харкові росіяни влучили у житловий будинок та офісну будівлю в центрі міста. Зазначається, що виникла пожежа, відомо про двох постраждалих.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

Він закликав мешканців Новобаварського та Холодногірського районів Харкова бути особливо пильними через нерозірвані касети боєприпасів.

За його словами, велика кількість з них залишилась після обстрілу 30 серпня: “Не наближайтеся до незнайомих предметів”, — наголосив він. Варто зауважити, що касетні боєприпаси є забороненими міжнародним законодавством. Водночас Україна — єдина країна у світі, де зараз застосовуються касетні боєприпаси. Про це свідчить глобальний звіт Cluster Munition Monitor 2022, опублікований правозахисною організацією Human Rights Watch.

Також Терехов також уточнив дані про нічний обстріл Київського району. Він заявив, що пошкоджено офісну будівлю та житловий будинок. Внаслідок атаки поранені двоє людей.