Про це повідомив Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у Telegram.
За попередніми даними, загинули 6 мирних жителів, ще 15 — поранені, їх ушпиталили до лікувальних установ. Кількість жертв встановлюється.
“Це черговий військовий злочин російських окупантів!”, — наголосив Синєгубов.
Також відомо, що вночі кораблі Чорноморського флоту РФ випустили крилату ракету “Калібр” по центру Харкова. За добу місто обстріляли 44 рази, область — 140 разів. Водночас окупанти активно застосовують “Гради” та “Ураган”.
- Нагадаємо, що архітекторка, дослідниця та керівниця громадської організації “Urban Forms Center” Євгенія Губкіна заявила, що російські війська намагаються знищити Харків, котрий вирізняється своєю модерною архітектурою. Наразі у місті знищено кожну четверту будівлю.
- Також Харків з перших днів війни зазнає обстрілів з боку російських окупантів. Вже зруйновано 600 багатоповерхівок, п’ять десятків шкіл на 7 лікарень.
- На харківському ринку “Барабашово” – найбільшому в Європі – вирувала пожежа, яку спровокували обстріли окупантів.
- Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов заявив, що харків’яни вимагають позбутися всього, що пов’язує їхнє місто із РФ.