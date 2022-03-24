У Харкові в районі вулиці Академіка Павлова росіяни зі зброї дальньої дії обстріляли пункт "Нової пошти", біля якого містяни отримували гуманітарну допомогу.

Про це повідомив Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у Telegram.

За попередніми даними, загинули 6 мирних жителів, ще 15 — поранені, їх ушпиталили до лікувальних установ. Кількість жертв встановлюється.

“Це черговий військовий злочин російських окупантів!”, — наголосив Синєгубов.

Також відомо, що вночі кораблі Чорноморського флоту РФ випустили крилату ракету “Калібр” по центру Харкова. За добу місто обстріляли 44 рази, область — 140 разів. Водночас окупанти активно застосовують “Гради” та “Ураган”.