Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Так, агресор знав куди цілити, і здебільшого удари прийшлись по цивільному населенню. Терехов наголосив, що мета росіян — максимально досадити харків’янам за успіхи ВСУ на фронті.

Мер вирішив не приховувати — наслідки ракетних ударів важкі. За його словами, зарево від пожежі спостерігає усе місто.

Водночас він наголосив, що ДСНС, енергетики та комунальники роблять усе для того, аби якнайшвидше відновити постачання електрики та води містянам.

Раніше Терехов заявив, що через удар по інфраструктурному об’єкту Харкова — у багатьох районах міста пропало світло. З цієї ж причини в тих же районах немає води — не працюють помпи. Він закликав всіх дотримуватися спокою та запевнив, що фахівці обленерго та комунальні служби вже працюють над усуненням ушкоджень, які місту завдав наш ворог.