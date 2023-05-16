Про це повідомив лікар-ветеринар Віталій Клубань.
Операцію зробили 56-кілограмовому чорному тер’єру. Під час російської атаки собака перебував в саду.
Власники одразу відвезли улюбленця до ветклініки.
“Подяка власникам, що не кинули свого улюбленця в такі тяжкі часи. Коли вони розповідали, як його раненого переправляли через лінію фронту, кров стигне в жилах. Надіємося на скоре одужання нашого пацієнта”, — заявив Клубань.
Імплант вдалося зробити виробнику 3D metal tech методом 3D-друку металу.
Операцію провели хірург-травматолог Віталій Клубань з колегами на базі Салтівської ветеринарної клініки — філіалу “Харківського ветеринарного шпиталю”.
- Анні, дівчині з Львівської області, ще при народженні діагностували злоякісну пухлину щелепи – тератому. У 21-річному віці їй зробили у США унікальну операцію на щелепі, імплантувавши туди фрагмент кістки з її власної ноги.