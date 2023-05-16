Про це повідомив лікар-ветеринар Віталій Клубань.

Операцію зробили 56-кілограмовому чорному тер’єру. Під час російської атаки собака перебував в саду.

Власники одразу відвезли улюбленця до ветклініки.

“Подяка власникам, що не кинули свого улюбленця в такі тяжкі часи. Коли вони розповідали, як його раненого переправляли через лінію фронту, кров стигне в жилах. Надіємося на скоре одужання нашого пацієнта”, — заявив Клубань.

Імплант вдалося зробити виробнику 3D metal tech методом 3D-друку металу.

Фото: Віталій Клубань

Операцію провели хірург-травматолог Віталій Клубань з колегами на базі Салтівської ветеринарної клініки — філіалу “Харківського ветеринарного шпиталю”.

Фото: Віталій Клубань

Фото: Віталій Клубань

Фото: Віталій Клубань