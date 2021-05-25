Харківський окружний адміністративний суд скасував рішення міської ради про регіональний статус російської мови від 2012 року.

Про це йдеться у рішенні суду.

Зокрема, суд визнав протиправним і нечинним рішення Харківської міськради про реалізацію положень закону “Про засади державної мовної політики”.

Повний текст рішення суд підготував 20 травня 2021 року. Апеляцію можна подати впродовж 30 днів із дня його проголошення.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи.

Водночас цю новину прокоментував один з ініціаторів звернення в суд, громадський діяч Святослав Літинський.

“Чотири роки судів, три судових провадження і це сталося! У місті Харкові скасовано регіональну мову! Відповідне рішення виніс Харківський окружний адміністративний суд. Відтепер усі посилання на рішення міської ради про впровадження регіональної мови є нікчемними”, – написав Літинський у Facebook.

Він додав, що активісти зверталися до Харківської міської ради з серпня 2018 року з проханням скасувати рішення про запровадження регіональної мови в місті. Однак міськрада відмовлялася. Активістам довелося звертатися до прокуратури.

За словами активіста, прокурорам знадобилося 4 роки для того, щоб подати позов. Вони зробили це лише після рішень судів двох інстанцій.

Раніше існував закон “Про засади державної мовної політики” відомий як “закон Ківалова-Колесніченка”. Цей закон встановлював, що державною мовою є українська, але водночас істотно розширював використання регіональних мов. Закон був прийнятий Радою в липні 2012 року голосами більшості зі значними порушеннями процедури розгляду, зокрема, картками відсутніх депутатів, і спровокував протести по всій країні.

Однак 28 лютого 2018 року Конституційний Суд України визнав Закон України “Про засади державної мовної політики” таким, що не відповідає Конституції України, відповідно, він тратив чинність.

Регіони та міста повинні були скасувати статус російської мови, як регіональної впродовж 6 місяців з дня набрання чинності Законом “Про забезпечення функціонування української мови як державної”, однак цього зроблено не було. Тому активісти добиваються скасування статусу регіональних мов через суд.