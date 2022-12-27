Про це заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Одним з варіантом можуть залишити комендантську годину, як є: з 23:00 вечора до 5:00. Іншим розглядають запровадити цілодобову заборону перебувати у громадських місцях.
“Щодо комендантської години на Новий рік – розглядаються різні варіанти. Або комендантська година на добу, як це було на День Незалежності, або залишити як є: з 23:00 до 5:00. Незабаром повідомимо про рішення”, — написав Синєгубов.
З високою ймовірністю буде заборонено використання піротехніки.
Під час комендантської години забороняється перебування у певний період доби на вулицях та інших громадських місцях. Виключенням є особи, які мають спеціальні перепустки.
- Російські військові можуть завдати ударів по українській інфраструктурі під Новий рік або інші дати. Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат нагадав, що окупанти не залишили своїх підступних намірів масовано атакувати енергетику.