Про це заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Одним з варіантом можуть залишити комендантську годину, як є: з 23:00 вечора до 5:00. Іншим розглядають запровадити цілодобову заборону перебувати у громадських місцях.

“Щодо комендантської години на Новий рік – розглядаються різні варіанти. Або комендантська година на добу, як це було на День Незалежності, або залишити як є: з 23:00 до 5:00. Незабаром повідомимо про рішення”, — написав Синєгубов.