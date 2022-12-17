У місті Харкові та Харківській області загалом, станом на ранок 17 грудня повністю відновили електропостачання, яке зникло в регіоні після вчорашніх масованих ракетних ударів росіян по енергооб'єктах України.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Він нагадав, що 16 грудня військові РФ вдарили по Харківщині десятьма ракетами комплексу С-300, ще 2 крилаті ракети збили сили ППО.

“Вся Харківська область та Харків були знеструмлені. Наразі електропостачання відновлено на всій території області та міста”, – наголос очільник Харківської області.

Він також повідомив про ситуацію в області за минулу добу.

Зокрема протягом доби під ударом знову був Куп’янський напрямок. Там під російськими обстрілами опинилися райони Синьківки, Орлянки, Табаївки, Берестового і Вишневого.

Крім того, окупанти обстріляли з артилерії населені пункти Харківського та Чугуївського районів.

За даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, в Ізюмі 19-річний хлопець отримав вибухову травму, коли розбирав на подвір’ї боєзапас. Його госпіталізували із осколковими пораненнями.

“Вкотре наголошую, не чіпайте вибухонебезпечні або не знайомі вам предмети. У такій ситуації звертайтесь до рятувальників. Процес розмінування на Харківщині продовжується. Піротехнічні підрозділи протягом доби знешкодили 176 вибухонебезпечних предметів”, – резюмував Олег Синєгубов.