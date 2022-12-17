Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Він нагадав, що 16 грудня військові РФ вдарили по Харківщині десятьма ракетами комплексу С-300, ще 2 крилаті ракети збили сили ППО.
“Вся Харківська область та Харків були знеструмлені. Наразі електропостачання відновлено на всій території області та міста”, – наголос очільник Харківської області.
Він також повідомив про ситуацію в області за минулу добу.
Зокрема протягом доби під ударом знову був Куп’янський напрямок. Там під російськими обстрілами опинилися райони Синьківки, Орлянки, Табаївки, Берестового і Вишневого.
Крім того, окупанти обстріляли з артилерії населені пункти Харківського та Чугуївського районів.
За даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, в Ізюмі 19-річний хлопець отримав вибухову травму, коли розбирав на подвір’ї боєзапас. Його госпіталізували із осколковими пораненнями.
“Вкотре наголошую, не чіпайте вибухонебезпечні або не знайомі вам предмети. У такій ситуації звертайтесь до рятувальників. Процес розмінування на Харківщині продовжується. Піротехнічні підрозділи протягом доби знешкодили 176 вибухонебезпечних предметів”, – резюмував Олег Синєгубов.
- Станом на ранок 17 грудня у Києві – після масованого ракетного обстрілу росіян 16 грудня – повністю відновлено водопостачання. Водночас тепло та електроенергію поки отримують не всі жителі української столиці.