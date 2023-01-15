Про це повідомив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов в Telegram.
“До 1 години ночі 15 січня завдяки самовідданій роботі енергетиків у більшості споживачів електропостачання було відновлено. Станом на 8:30 заживлено 100% споживачів Харкова та області, які були відключені внаслідок обстрілів”, — йдеться у повідомленні.
Він додав, що росіяни протягом доби обстрілювали Куп’янський, Чугуївський та Харківський райони. Внаслідок атак у Вовчанську пошкоджено навчальний заклад, інфраструктурні та промислові об’єкти. У Куп’янському район зазнала руйнувань неексплуатована будівля та об’єкт промисловості.
Зазначимо, що 14 січня Росія здійснила масований ракетний обстріл під час повітряної тривоги. Росіяни вразили об’єкти критичної інфраструктури у низці областей. Зокрема вони обстріляли дві ТЕС, одна з них припинила виробництво електроенергії.
Силами ППО вдалося збити 25 із 38 ворожих ракет.
- Сьогодні, 14 січня, російські війська здійснили черговий масований обстріл по всій території України. Внаслідок чого окремі мікрорайони Херсона та 35 населених пунктів області тимчасово відключені від електроживлення.
- Російська Федерація під виглядом спільних навчань російських та білоруських військ нарощує авіаційне угруповання в республіці Білорусь.
- 14 січня російські військові завдали удару по енергетичному об’єкту в Івано-Франківській області. Внаслідок обстрілу люди не постраждали.
- За даними міської влади Кривого Рогу, над містом збили 4 ракети. Також 1 людина загинула, 1 — постраждала.
- Російські військові влучили у багатоповерховий будинок у Дніпрі під час масованої ракетної атаки. Станом на ранок 15 січня виявлено 18 загиблих, 73 постраждалих, також доля ще 40 людей залишається невідомою.