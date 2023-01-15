Про це повідомив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов в Telegram.

“До 1 години ночі 15 січня завдяки самовідданій роботі енергетиків у більшості споживачів електропостачання було відновлено. Станом на 8:30 заживлено 100% споживачів Харкова та області, які були відключені внаслідок обстрілів”, — йдеться у повідомленні.

Він додав, що росіяни протягом доби обстрілювали Куп’янський, Чугуївський та Харківський райони. Внаслідок атак у Вовчанську пошкоджено навчальний заклад, інфраструктурні та промислові об’єкти. У Куп’янському район зазнала руйнувань неексплуатована будівля та об’єкт промисловості.

Зазначимо, що 14 січня Росія здійснила масований ракетний обстріл під час повітряної тривоги. Росіяни вразили об’єкти критичної інфраструктури у низці областей. Зокрема вони обстріляли дві ТЕС, одна з них припинила виробництво електроенергії.

Силами ППО вдалося збити 25 із 38 ворожих ракет.