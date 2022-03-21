У Харкові загинув Борис Романченко – в'язень нацистської Німеччини, котрий вижив у концтаборах Бухенвальд, Пенемюнде, Дора-Міттельбау та Берген-Бельзен, але загинув від чергового злочину російських загарбників.

Про загибель Бориса Романченка сповістила адміністрація меморіального комплексу “Бухенвальд” у Twitter.

Колишній в’язень концтаборів загинув минулої п’ятниці у своєму багатоквартирному будинку, коли окупант запустив туди снаряд.

“Ми глибоко стривожені”, – прокоментували ситуацію в адміністрації.

Борис Романченко активно агітував за пам’ять про нацистські злочини і був віцепрезидентом Міжнародного комітету Бухенвальд-Дора.

На фото вище у 2012 році під час вшанування річниці визволення концтабору Бухенвальд Борис Романченко (другий справа на фото) зачитав клятву Бухенвальда “будувати новий світ миру і свободи”.