Про загибель Бориса Романченка сповістила адміністрація меморіального комплексу “Бухенвальд” у Twitter.
Колишній в’язень концтаборів загинув минулої п’ятниці у своєму багатоквартирному будинку, коли окупант запустив туди снаряд.
“Ми глибоко стривожені”, – прокоментували ситуацію в адміністрації.
Борис Романченко активно агітував за пам’ять про нацистські злочини і був віцепрезидентом Міжнародного комітету Бухенвальд-Дора.
На фото вище у 2012 році під час вшанування річниці визволення концтабору Бухенвальд Борис Романченко (другий справа на фото) зачитав клятву Бухенвальда “будувати новий світ миру і свободи”.
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