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У Харкові відновлено водопостачання

У всіх районах Харкова відновлено водопостачання. Ремонтні роботи велися з минулої доби.

Вівторок, 11 жовтня 2022, 16:01
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Про це повідомило КП “Харківводоканал”.

Підприємство запевнило, що подача води абонентам відбувається безперебійно та у повному обсязі. Проте, якщо відбудеться відключення електроенергії знову, можливі обмеження та припинення водопостачання.

Мешканців міста закликали зробити необхідний запас води на час ремонтних робіт та відновлення водопостачання.

“На випадок тривалої відсутності водопостачання передбачено доставлення води автоцистернами підприємства за заданими адресами”, — йдеться у повідомленні.

З вечора 10 жовтня всі помпові станції КП “Харківводоканал” працювали у штатному режимі після відновлення стабільної подачі електроенергії.

Теги: відновлення водопостачання, водопостачання, масовані обстріли, російсько-українська війна, Харків

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