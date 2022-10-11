У Харкові відновлено водопостачання

У всіх районах Харкова відновлено водопостачання. Ремонтні роботи велися з минулої доби.

Про це повідомило КП “Харківводоканал”.

Підприємство запевнило, що подача води абонентам відбувається безперебійно та у повному обсязі. Проте, якщо відбудеться відключення електроенергії знову, можливі обмеження та припинення водопостачання.

Мешканців міста закликали зробити необхідний запас води на час ремонтних робіт та відновлення водопостачання.