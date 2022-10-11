У Харкові відновлено водопостачання

Про це повідомило КП “Харківводоканал”.
Підприємство запевнило, що подача води абонентам відбувається безперебійно та у повному обсязі. Проте, якщо відбудеться відключення електроенергії знову, можливі обмеження та припинення водопостачання.
Мешканців міста закликали зробити необхідний запас води на час ремонтних робіт та відновлення водопостачання.
“На випадок тривалої відсутності водопостачання передбачено доставлення води автоцистернами підприємства за заданими адресами”, — йдеться у повідомленні.
З вечора 10 жовтня всі помпові станції КП “Харківводоканал” працювали у штатному режимі після відновлення стабільної подачі електроенергії.
- У Києві 11 жовтня не застосовують аварійні відключення електроенергії, адже ситуація з електропостачанням стабілізувалася.
- У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України зауважили, що масовані ракетні обстріли України не є помстою Кремля за вибух на Кримському мості, а напряму пов’язані з призначенням генерала Сергія Суровікіна командувачем “спецоперації” РФ в Україні.