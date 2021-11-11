У Харкові водій позашляховика прямо на пішохідному переході збив двох дітей, одного з них він "протягнув" декілька десятків метрів по землі.

Про це повідомляє пресслужба поліції Харківської області.

Сьогодні у Харкові на перехресті проспекту Науки та вулиці Тобольської водій позашляховика Toyota на пішохідному переході збив двох дітей – хлопчика та дівчинку.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди обидва пішоходи отримали травми.

Пізніше міністр внутрішніх справ Денис Монастирський опублікував відео з місця пригоди та додав, що винуватця аварії затримано.

У Харкові автомобіль збив двох дітей на пішохідному переході pic.twitter.com/DQGTH7Kre3 — Букви (@Bykvu) November 11, 2021

Він наголосив, що водій, можливо, знаходився під впливом психотропних або наркотичних речовин.

“Поліціянти підозрюють, що порушник знаходився під дією психотропних або наркотичних речовин. Він раніше притягався до відповідальності за ст. 309 Кримінального кодексу – незаконне виробництво або зберігання наркотичних засобів, але чомусь рік тому справа була закрита та не дійшла до суду”, – сказав Монастирський.