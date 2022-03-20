Про це повідомляє помічник начальника поліції Харківської області В’ячеслав Марков.
Обстріл стався у ніч на 20 березня. Загиблому хлопчику було всього дев’ять років. Окупанти влучили снарядом по багатоповерховому будинку.
Минулого дня ворог також обстріляв район ХТЗ. Внаслідок цього загинув чоловік та 9-річна дитина. За словами голови Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, через атаки на мирне населення зростає кількість жертв серед цивільних.
- Нагадаємо, Харків з перших днів війни зазнає обстрілів з боку російських окупантів. Вже зруйновано 600 багатоповерхівок, п’ять десятків шкіл на 7 лікарень.
- На харківському ринку “Барабашово” – найбільшому в Європі – вирувала пожежа, яку спровокували обстріли окупантів.
- Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов заявив, що харків’яни вимагають позбутися всього, що пов’язує їхнє місто із Росією.