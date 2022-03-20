Про це повідомляє помічник начальника поліції Харківської області В’ячеслав Марков.

Обстріл стався у ніч на 20 березня. Загиблому хлопчику було всього дев’ять років. Окупанти влучили снарядом по багатоповерховому будинку.

Минулого дня ворог також обстріляв район ХТЗ. Внаслідок цього загинув чоловік та 9-річна дитина. За словами голови Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, через атаки на мирне населення зростає кількість жертв серед цивільних.