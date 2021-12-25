Про це повідомляє видання VGORODE.
Згідно з інформацією видання, конструкція складається з бетонних блоків, які штучно зробили старими за допомогою “спеціальної технології”.
“Скіфська спадщина” знаходиться на вулиці Біблика, 2А, у місті Харкові. Її розташували позаду житлових будинків на пустинній місцевості.
У камені висічені зображення скіфської тематики, рунічні та зодіакальні символи. Усередині споруди виставлено копії скіфських кам’яних баб. Територію покрили “стародавнім” мощенням: морською галькою, пісковиком, природним каменем.
На проєкт передбачалося витратити 1 482 680 гривень.
Автори проєкту розраховують, що подивитися на харківський “Стоунхендж” захочуть щонайменше півмільйона людей на рік і пропонують додати його до списку туристичних місць.
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- Також наказом Державної митної служби від 7 грудня №1603 виконання обов‘язків начальника Харківської митниці з 8 грудня покладено на Олега Шахрая.
- 17 листопада ввечері на одній зі станцій метро Харкова між колишнім правоохоронцем та групою студентів після конфлікту через неправильне носіння масок сталася стрілянина.