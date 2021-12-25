У Харкові побудували туристичний об'єкт під назвою "Скіфська спадщина". Конструкція стала переможцем розподілу бюджету цього року. "Український Стоунхендж" вартував майже майже 1,5 мільйона гривень.

Про це повідомляє видання VGORODE.

Згідно з інформацією видання, конструкція складається з бетонних блоків, які штучно зробили старими за допомогою “спеціальної технології”.

“Скіфська спадщина” знаходиться на вулиці Біблика, 2А, у місті Харкові. Її розташували позаду житлових будинків на пустинній місцевості.

У камені висічені зображення скіфської тематики, рунічні та зодіакальні символи. Усередині споруди виставлено копії скіфських кам’яних баб. Територію покрили “стародавнім” мощенням: морською галькою, пісковиком, природним каменем.

На проєкт передбачалося витратити 1 482 680 гривень.

Автори проєкту розраховують, що подивитися на харківський “Стоунхендж” захочуть щонайменше півмільйона людей на рік і пропонують додати його до списку туристичних місць.