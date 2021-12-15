Автором пам’ятника колишньому Харківському міському голові Геннадію Кернесу виступає скульптор Олександр Рідний, який вже почав роботу над монументом. Пам’ятник планують встановити на місці поховання Геннадія Кернеса на міському цвинтарі №2.

Про це повідомляється на офіційному сайті Харківської міської ради.

Як розповів Харківський міський голова Ігор Терехов, який відвідав майстерню Олександра Рідного, монумент передаватиме характер харківського градоначальника, а Геннадій Кернес буде зображений у русі. Спершу пам’ятник виготовлять з глини, щоб можна було внести корективи.

“Було кілька варіантів, і обрати один із них – складне завдання, бо Геннадій Адольфович був багатогранною особистістю. Кожен із проєктів, який ми розглядали, має право на життя. Пам’ятник має бути динамічним, адже суть Геннадія Адольфовича – це постійний рух, робота, перетворення. Тому ми обрали той монумент, який відповідає його характеру”, – наголосив міський голова.