Про це повідомляється на офіційному сайті Харківської міської ради.
Як розповів Харківський міський голова Ігор Терехов, який відвідав майстерню Олександра Рідного, монумент передаватиме характер харківського градоначальника, а Геннадій Кернес буде зображений у русі. Спершу пам’ятник виготовлять з глини, щоб можна було внести корективи.
“Було кілька варіантів, і обрати один із них – складне завдання, бо Геннадій Адольфович був багатогранною особистістю. Кожен із проєктів, який ми розглядали, має право на життя. Пам’ятник має бути динамічним, адже суть Геннадія Адольфовича – це постійний рух, робота, перетворення. Тому ми обрали той монумент, який відповідає його характеру”, – наголосив міський голова.
- Нагадаємо, одіозний очільник Харкова у 2010-2020 роках помер 17 грудня минулого року в німецькій клініці «Шаріте» після ускладнень перенесеного коронавірусу.