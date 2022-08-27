Про це зазначає пресслужба прокуратури у Facebook.
За даними слідства, мешканець Слатиного, коли воно було окуповано російськими військовими, за власною ініціативою через Telegram-бот зв’язався з представниками країни-агресора.
Зловмисник з березня по серпень цього року робив знімки екрана карт місцевості, на яких відмічав точки розташування військових та військової техніки ЗСУ на території Харкова та області, а також надавав дані представникам РФ.
Прокурори встановили, що 21 червня коригувальник надіслав ворожим представникам місця дислокації ЗСУ у селі Безруки, після яких російська армія завдала удар.
Чоловіка викрили, коли він переїхав до Харкова, тікаючи якомога далі від лінії фронту. Наразі досудове розслідування проводить Управління СБУ в Харківській області.
- Вранці 23 серпня російські війська обстріляли Київський район міста Харків.
- Пізно ввечері 17 серпня російські окупанти завдали ракетного удару по Харкову. Ворожа ракета влучила у гуртожиток у Салтівському районі. Після обстрілу повідомлялось про 7 загиблих, однак зараз відомо, що кількість жертв зросла до 15. Зросла також кількість жертв обстрілу іншого гуртожитку у Слобідському районі міста.
- Російські загарбники укотре завдали удару по місту Харків. Під обстрілами опинились декілька районів. Є загибла.