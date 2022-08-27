Прокурори Харківської області викрили 43-річного мешканця селища Слатине, який поширював інформацію про переміщення, рух та розташування Збройних сил України (ЗСУ).

Про це зазначає пресслужба прокуратури у Facebook.

За даними слідства, мешканець Слатиного, коли воно було окуповано російськими військовими, за власною ініціативою через Telegram-бот зв’язався з представниками країни-агресора.

Зловмисник з березня по серпень цього року робив знімки екрана карт місцевості, на яких відмічав точки розташування військових та військової техніки ЗСУ на території Харкова та області, а також надавав дані представникам РФ.

Прокурори встановили, що 21 червня коригувальник надіслав ворожим представникам місця дислокації ЗСУ у селі Безруки, після яких російська армія завдала удар.

Чоловіка викрили, коли він переїхав до Харкова, тікаючи якомога далі від лінії фронту. Наразі досудове розслідування проводить Управління СБУ в Харківській області.