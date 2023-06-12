Джерело: Служба безпеки України.

Відомство наголосило, що затриманий виявився одним з найбільш законспірованих агентів ворожої групи. Його цікавили розвіддані про оборону обласного центру і прикордонних територій регіону.

52-річний мешканець Харкова шпигував за місцями тимчасового базування українських захисників, які залучені до оборони східних рубежів України. Його цікавила кількість особового складу, озброєння і точні координати підрозділів ЗСУ і Держприкордонслужби.

Крім того, його завдання було фіксувати напрямки руху військової техніки ЗСУ. Це стосувалося і локацій укріпрайонів разом з фортифікаційними спорудами в області.

Чоловік об’їжджав місцевість і приховано фотографував українські об’єкти з прив’язкою до місцевості. Дані він передавав через месенджер представнику російської воєнної розвідки, який перебував на території РФ.

Для приховання “слідів” він видаляв усі надіслані до ГРУ повідомлення.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі він перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.