У Харкові викрили схрон танкових запчастин, які призначалися окупантам. Прихований склад містив озброєння та комплектуючі до бронетехніки загальною вартістю у 1,5 мільйона доларів.

Про це повідомила Служба безпеки України.

У сховищі знайшли 19 танкових двигунів. Знайдених комплектуючих вистачить, щоб відремонтувати половину танкового батальйону.

Схованку облаштував 61-річний харків’янин, який вступив у змову з працівниками місцевих підприємств військово-промислового комплексу. Вони разом організували викрадення танкових двигунів марки 5ТДФА для подальшого накопичення. Двигунами цієї модифікації комплектуються російські танки Т-64.

“На українські танки аналогічної компоновки з початку двохтисячних років встановлюються суттєво модернізовані двигуни зі збільшеною потужністю і надійністю”, — зазначили в СБУ.

Слідчі розпочали кримінальне провадження через державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. Тривають слідчо-оперативні заходи для встановлення осіб, причетних до злочину.