Про це повідомила Служба безпеки України.
У сховищі знайшли 19 танкових двигунів. Знайдених комплектуючих вистачить, щоб відремонтувати половину танкового батальйону.
Схованку облаштував 61-річний харків’янин, який вступив у змову з працівниками місцевих підприємств військово-промислового комплексу. Вони разом організували викрадення танкових двигунів марки 5ТДФА для подальшого накопичення. Двигунами цієї модифікації комплектуються російські танки Т-64.
“На українські танки аналогічної компоновки з початку двохтисячних років встановлюються суттєво модернізовані двигуни зі збільшеною потужністю і надійністю”, — зазначили в СБУ.
Слідчі розпочали кримінальне провадження через державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. Тривають слідчо-оперативні заходи для встановлення осіб, причетних до злочину.
- Нагадаємо, російські окупаційні війська обстріляли один зі східних районів Харкова. Внаслідок атаки загинула одна людина і ще дві отримали поранення.
- Також окупанти завдали близько 50 авіаударів по Маріуполю. Окупаційні війська проти захисників “Азову” та мирних жителів застосували велику кількість фосфорних бомб.