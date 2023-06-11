У Харкові загинули двоє курсантів ДСНС під час розбору снаряду: з трагедією пов’язують сина головного рятувальника Вінницької області

У Харківській області ще наприкінці травня у навчальному корпусі Національного університету цивільного захисту внаслідок вибуху загинули двоє курсантів-рятувальників і ще один отримав поранення. У поліції не заявляли про підозрюваних, але ЗМІ стверджують, що трагедія відбулася через начальника катедри, який дав третьокурсникам завдання розбирати 152-міліметровий снаряд у приміщенні гуртожитку.

Джерело: начальник слідчого управління Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов.

Правоохоронці заявили, що вибух трапився 31 травня прямо в навчальному корпусі. На місці події криміналісти та вибухотехніки виявили уламки, попередньо, артснаряду до САУ “Піон”.

Поліція заявляла, що збирає докази та всю інформацію щодо цієї події, зокрема встановлює звідки на другому поверсі навчальної будівлі взявся бойовий снаряд та осіб причетних до цієї трагедії.

“Повне та неупереджене розслідування кримінального провадження для того, щоб винна особа була притягнута до відповідальності — це головне завдання. Досудове розслідування триває”, — зазначив Болвінов.

Внаслідок трагедії двоє чоловіків загинули, Роман Сліпець та Євген Кочетов, ще один постраждав.

На правах анонімності однокурсники загиблих розповіли “Суспільне Харків“, що курсанти “намагалися прибрати вибухову речовину зі снаряда, щоб зробити муляж”, але вони розбирали боєприпас за наказом керівника без його нагляду.

Що сказав курсант, який вижив

Дмитро Солодовніков, який зазнав поранень, розповів “Суспільному Харків” про вибух, його можливі причини та свій стан. У потерпілого діагностували контузію, черепно-мозкову травму, струс головного мозку, осколкові поранення та проблеми зі слухом.

Курсант розповів, що за день до вибуху, начальник катедри піротехнічної та спеціальної підготовки Олександр Шевчук віддав наказ розібрати снаряд. Він покликав до себе одного з загиблих — Євгенія Кочетова.

“Хлопці попросили у Шевчука Kärcher, щоб безпечно вимити вибухівку. У вівторок він покликав щодо мого завдання — я робив плакати про мінну небезпеку — і попросив покликати Женю Кочетова. Жені він говорив: “У вас час до п’ятниці. Чайник, молоток і арматура — сидіть і робіть. Якщо ні, то не вийдете тоді, весь курс буде страждати — бігати”. Різноманітні покарання буде вигадувати й вони будуть без канікул”, — згадував Солодовніков. За його словами, загиблі не перший день працювали зі снарядом й казали, як робити правильно. Водночас воєначальник, який також син начальника ГУ ДСНС у Вінницькій області, вирішив зробити все навпаки. “Завжди, якщо йому щось скажеш — починає кричати. Ми йому казали, що в наших обов’язках не прописано розбирати снаряди. Він почав кричати з нецензурними словами, що все це потрібно”, — додав чоловік. Курсанти не мали вибору не послухатися начальнику катедри, бо “інакше ніяк: якщо почати скаржитися — це ж нікуди не дійде”. Потерпілий заявив, що йому заборонили розповідати про вибух, але він вважає, що “якщо мовчати, це може трапитись ще раз”.

Як про трагедію каже мати одного з загиблих

До редакції “Фактів” звернулася Юлія Кочетова, мама загиблого курсанта Євгена. Вона розповіла, що начальник катедри поставив дедлайн на виконання завдання щодо розбору 152-міліметрового снаряда до 6 червня. Хлопці заявляли, що тільки вчаться не третьому курсові, але він став на них кричати. Крім погроз покарати весь курс воєначальник казав, що зіпсує їм оцінки, хоча вони добре вчилися і “були одними з кращих на факультеті”.

Жінка вважає, що Романа та Євгена начальник катедри обрав не просто так. На її думку, це було пов’язано з тим, що родина Романа з Луганщини й після вторгнення виїхала до Росії, а Юлія Кочетова залишилася в окупованому Приморську (Запорізька область, Бердянський район). Її син казав, що “потрібно трохи потерпіти й місто обов’язково звільнять”.

“Розуміючи, що батьки обох курсантів далеко і не зможуть приїхати, Олександр Шевчук й дав їм таке завдання, думаючи, що потім все спише на наших дітей. Але ні, це був приказ, погроза. Не терплячи несправедливості, ми вирішили розповісти цю історію ЗМІ. Дізнавшись про це, керівництво університету в останній момент перенесли місце прощання з курсантами, щоби менше журналістів могли туди потрапити. Посадили курсантів у автобуси й повезли, не повідомивши, куди і навіщо. Хлопців пресують, забороняють ділитись подробицями трагедії та цькуванню“, — зауважила мати загиблого.

Мати дівчини загиблого Євгенія Кочетова Галина Стеценко сказала, що близьким загиблих курсантів деталі не повідомили. Крім того, після суспільного розголосу трагедії керівництво вишу почало ігнорувати родини хлопців, хоча до цього їм кілька разів телефонували.

Позиція вишу

“Університет цивільного захисту зазнав непоправної втрати. Сталася трагедія, яка обірвала життя двох молодих хлопців. Комісія апарату ДСНС проводить службове розслідування. Чотирьох осіб, які відповідальні за навчальний процес, відсторонили. Ми хочемо, щоб винні були покарані. Слідство триває, комісія працює. Якщо буде більше інформації, вона обов’язково буде оприлюднена”, — сказала речниця університету Вікторія Коленко.

На поховання студентів не змогли приїхати батьки

Родини загиблих не змогли потрапити на поховання дітей, оскільки мешкають на тимчасово окупованій території або виїхали з України. Вікторія Коленко сказала, що Романа Сліпця поховають на Алеї Славі 18 кладовища у Харкові. Його тіло доправити на окуповану територію неможливо. Євгена Кочетова кремують.

Поховання відбулося за кошти університету.

Олександр Шевчук — син начальника ГУ ДСНС у Вінницькій області

На сторінці кафедри пряме посилання, де б можна було дізнатися дані про керівника, відсутнє, але воно збереглося в архіві. Шевчук Олександр Русланович працює начальником Кафедри піротехнічної та спеціальної підготовки Національного університету цивільного захисту



У Харкові загинули двоє курсантів ДСНС під час розбору снаряду: з трагедією пов’язують сина головного рятувальника Вінницької області // 2 фото

Виявилося, що він є сином начальника Головного управління державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області Руслана Шевчука. Раніше останній поширював світлини з родиною на власній сторінці у Facebook. На них видно Шевчука-молодшого, а також інші спільні фото у відкритому доступі.