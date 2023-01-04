Про це повідомив Офіс генерального прокурора у Facebook.
За даними слідства, колишній артдиректор співпрацював разом із донькою. Він виготовляв листівки із зображенням забороненої символіки та триколору російського прапора. Виготовлені макети засуджений надсилав доньці, яка проживає на території Росії.
У чоловіка вдома виявлено радянську та антиукраїнську літературу.
У суді він визнав свою провину. Харків’янина визнали винним у колабораційній діяльності (ч. 2 ст. 28, ч. 6 ст. 111-1 КК України) і засудили до 10 років позбавлення волі.
- Служба безпеки України викрила ще одного поплічника росіян у результаті стабілізаційних заходів у звільненому Херсоні. Затриманий працював пліч-о-пліч з окупантами та займався затриманням українських патріотів.