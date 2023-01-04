У Харківській області суд виніс вирок колишньому артдиректору одного з телеканалів – 10 років позбавлення волі. Чоловік виготовляв листівки для військових російської армії.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора у Facebook.

За даними слідства, колишній артдиректор співпрацював разом із донькою. Він виготовляв листівки із зображенням забороненої символіки та триколору російського прапора. Виготовлені макети засуджений надсилав доньці, яка проживає на території Росії.

Вона, своєю чергою, зверталася до російських міністерств. Жінка пропонувала листівки, щоб їх розповсюджували серед особового складу ЗС РФ та на територіях так званих “ЛНР” та “ДНР”.

У чоловіка вдома виявлено радянську та антиукраїнську літературу.

У суді він визнав свою провину. Харків’янина визнали винним у колабораційній діяльності (ч. 2 ст. 28, ч. 6 ст. 111-1 КК України) і засудили до 10 років позбавлення волі.