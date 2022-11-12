У Харкові затримали директор приватного сільськогосподарського підприємства з Куп‘янська, який під час окупації міста налагодив робочі зв‘язки зі спецслужбою РФ й організував вивезення до РФ понад 10 тисяч тонн соняшника.

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора України.

За даними слідства, аграрій з Куп‘янська під час окупації міста співпрацював зі спецслужбою РФ. Вони домовилися, що чоловік буде відбирати техніку та майно у аграріїв Куп’янського району під приводом “націоналізації” на користь Російської Федерації.

Також чоловік надав складські приміщення власного підприємства для розміщення там російських військових. Аби вони почували себе комфортно, підприємець попросив встановити свого знайомого супутникове телебачення РФ.

Своїм підлеглим колаборант наказав збирати сільськогосподарську продукцію та транспортувати її до Бєлгородської області РФ. Правоохоронці встановили, що чоловік організував вивезення до Росії понад 10 тисяч тонн соняшника.

На початку вересня аграрій став на облік у так званій “податковій службі в Харківській області” та зареєстрував там власне підприємство, чим сприяв надходженню грошей до російського бюджету.

Зазначимо, що нещодавно співробітники СБУ повідомили про підозру громадянину Росії, який готував силове захоплення влади в Україні.За даними правоохоронців, з метою державного перевороту росіянин планував використати вітчизняні громадські організації, які мали спровокувати заворушення у західних областях України. Це, своєю чергою, мало б призвести до створення так званих “народних республік” в регіоні.

Під час слідства встановлено, що росіянин є засновником громадських структур на території країни-агресорки, які підтримують ідею відновлення СРСР у складі трьох “слов’янських” держав: України, РФ та Білорусі.