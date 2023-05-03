Служба безпеки України затримала у Харкові прокурора, який вимагав із потерпілих кошти за "правильне" розслідування злочинів.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Служба безпеки України спільно з Офісом Генерального прокурора та Державним бюро розслідувань проводить системну боротьбу з корупцією у лавах правоохоронних органів, яка загрожує державній безпеці в умовах війни.

У результаті комплексних заходів затримано прокурора однієї з окружних прокуратур Харкова, який налагодив схему одержання хабарів за “активізацію” розслідування кримінальних злочинів.

Працівники СБУ задокументували, що затриманий вимагав 35 000 доларів у потерпілого у справі про шахрайські дії з комерційною нерухомістю.

За вказану суму прокурор пообіцяв потерпілому дати “поштовх” у розслідуванні відповідного провадження, а також накласти арешт на майно та провести низку експертиз.

До своєї протиправної схеми посадовець залучив знайому, яка стала посередницею для передачі йому хабаря.

Співробітники СБУ і ДБР “на гарячому” затримали прокурора і посередницю у Харкові, під час передачі всієї суми хабаря.

Обом повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.