Слідчі СБУ затримали інформаторку, яка "полювала" за складами з боєприпасами ЗСУ в Харківській області. Жінка збирала розвіддані у Куп’янському районі.

Про це повідомила Служба безпеки України.

Агентку цікавили місця базування та переміщення підрозділів Сил оборони. Росіянам була необхідна інформація про локації зберігання військової техніки, зброї та боєприпасів ЗСУ на прифронтових територіях регіону для підготовки прицільних ракетних ударів по українських об’єктах.

Слідство встановило, що жінку залучили до співпраці з російською спецслужбою через її чоловіка. Він перебуває на території країни-агресора.

Для збору даних жінка виходила на місцевість і приховано фотографувала військові об’єкти. Отримані відомості надсилала до РФ через месенджери.

Фігурантці повідомлено про підозру. Суд обрав їй міру запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Покарання може передбачати до восьми років ув’язнення.