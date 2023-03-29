Про це повідомило Державного бюро розслідувань.
Військові оцінювали свої “послуги” від 3 до 5 тисяч доларів. “Клієнтам” вони обіцяли організувати відстрочку від мобілізації, а декому навіть уникнення призову.
Фігурантів затримали під час отримання другої частини хабаря від призовника. Йому гарантували відстрочку на 5 років.
На зустріч вони принесли вже заповнений військовий квиток з відповідними даними й готовий висновок медично-лікарської комісії. У ньому було прописано, що призовника визнано обмежено придатним до служби у воєнний час.
Вирішується питання повідомлення затриманим про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою та перевищенні військовою службовою особою влади чи службових повноважень. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.
- Служба безпеки України спільно з Державним бюро розслідувань викрили на системній корупції заступника начальника Центральної військово-лікарської комісії Міністерства оборони України.
- За фактом побиття строковика в навчальному центрі в Житомирської області офіцеру повідомлено про підозру. На командування військової частини складено адмінпротокол.